Il dottor Giovanni Elia è il nuovo direttore della U.O.C. Medicina Generale dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. L’incarico, di durata quinquennale, è stato conferito a conclusione della procedura pubblica per titoli e colloquio. L’avvio del servizio è fissato per il prossimo 22 giugno.

Specialista in Geriatria, Endocrinologia e Malattie del ricambio, il dottor Elia ha maturato una lunga esperienza nell’ambito internistico, prestando servizio nelle Unità operative di Medicina Interna di Ragusa dal 2000 al 2023. Nel corso della sua attività professionale si è occupato in particolare di diabete mellito, malattie metaboliche e obesità, ed è stato responsabile dell’ambulatorio dedicato ai disturbi endocrinologici dei pazienti talassemici seguiti dal Centro di Ematologia di Ragusa. Dal luglio 2023 ha svolto attività specialistica ambulatoriale di Geriatria sul territorio, con particolare attenzione ai pazienti fragili e polipatologici.

«La Medicina Interna – dichiara il dottor Elia – è il reparto che più di altri intercetta la complessità reale dei pazienti: cronicità, fragilità, urgenze cliniche e bisogni assistenziali. Per questo rappresenta una struttura strategica e insostituibile per l’intero ospedale. Insieme a tutta l’équipe lavoreremo per garantire assistenza, coordinamento e umanizzazione delle cure».

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa rivolge al dottor Elia gli auguri di buon lavoro, nella consapevolezza del ruolo centrale che la Medicina Generale dell’ospedale di Vittoria svolge nella presa in carico dei pazienti e, più in generale, nel rafforzamento dell’offerta sanitaria del presidio.