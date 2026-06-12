Nuovo intervento contro lo spaccio di droga a Vittoria: la Polizia di Stato ha arrestato una giovane cittadina tunisina di 19 anni. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, coordinati dagli investigatori del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di una perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto 11 grammi di hashish. La diciannovenne era inoltre in possesso di un bilancino elettronico di precisione e di materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento delle singole dosi destinate al mercato al dettaglio. Gli elementi raccolti hanno fatto scattare l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ultimate le formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, la giovane è stata posta agli arresti domiciliari e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente per i successivi adempimenti di legge.