Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: a guidare la SuperConveniente Virtus Ragusa nel prossimo campionato di Serie B Interregionale sarà coach Gianni Recupido, che torna al timone della prima squadra dopo un anno e mezzo. Sono passati 584 giorni dall’ultima panchina contro Desio (era il 6 novembre ’24), in Serie B Nazionale.

“Io e la Virtus meritiamo un finale diverso – dichiara coach Recupido – Lasciare in quel modo è stata una decisione dolorosa, anche a livello personale. Questa maglia, per un ragusano, è qualcosa di indescrivibile, che ti prende dentro. Per qualche mese ho completamente staccato la spina, poi l’impegno alla Pegaso, coi ragazzini, mi ha rigenerato e dato entusiasmo. Sono grato alla Virtus per questa occasione: mi hanno parlato di progetto, di crescita, di sviluppo dentro e fuori dal campo. Non sarà una stagione fine a se stessa”.

L’accordo fra la Virtus e coach Recupido è su base pluriennale: “Spero che anche i tifosi siano contenti. Io sono un uomo di campo, non vedo l’ora di tornare in palestra e ricominciare ad allenare. Cercheremo di dare continuità all’eccellente lavoro fatto lo scorso anno da coach Di Gregorio, che mi lascia in eredità un progetto tecnico ben avviato e una squadra con grossi margini di crescita. Si tratta di giocatori giovani e attrezzati, che in larga parte vorremmo confermare”.

Nel curriculum già prestigioso di coach Recupido si è aggiunta, al termine della stagione 2023/24, la promozione in Serie B Nazionale, ottenuta al termine di una serie ad altissima tensione contro Pesaro. Ma il rapporto con il club affonda le sue radici al termine degli anni ’90, quando Reck fu assistente di Mangano prima e Lambruschi poi, contribuendo alla storica promozione in Serie A2. Nel 2017 transita al basket femminile, come head coach della Passalacqua Ragusa, con cui conquista una storica Coppa Italia e due finali scudetto. In mezzo un impegno costante col settore giovanile, fino al primo ritorno a casa, nell’estate 2023.

Il direttore sportivo Alessandro Vicari esprime soddisfazione per questo comeback: “Il ritorno di Gianni Recupido rappresenta una scelta di continuità e, al tempo stesso, di prospettiva. Conosciamo il suo valore tecnico, la sua capacità di lavorare con i giovani e il legame profondo che lo unisce alla Virtus e alla città. Dopo una stagione positiva, vogliamo consolidare il percorso avviato e continuare a costruire un progetto serio, sostenibile e ambizioso. Siamo felici che Gianni abbia condiviso questa visione e abbia scelto di tornare a guidare la nostra prima squadra: per noi è un segnale importante, dentro e fuori dal campo”.

Dalla presidente Sabrina Sabbatini “un ringraziamento speciale a Massimo Di Gregorio per il lavoro fatto con la prima squadra in questi due ultimi campionati e per essersi oggi assunto l’onere di lavorare sull’intero progetto Virtus. Auguro a coach Recupido buon lavoro”.