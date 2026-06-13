Tutto pronto nel quartiere in cui sorge la parrocchia di Sant’Antonio di Padova per la festa esterna che domani, domenica 14 giugno, animerà la città di Comiso con un ricco programma di celebrazioni religiose e momenti di tradizione popolare.

La giornata si aprirà alle 8,30 con il suono festoso delle campane, il Santo Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, preludio alla celebrazione eucaristica delle 9, presieduta dal parroco don Enzo Barrano.

Alle 10, spazio alla tradizione con la sfilata folkloristica dei carretti siciliani, artisticamente addobbati e accompagnati dal corpo bandistico “Diana” di Comiso, che attraverseranno le vie del quartiere per la raccolta del pane offerto in onore del santo. A seguire, alle 12, il corpo bandistico “Diana” offrirà un breve intrattenimento musicale sul sagrato della chiesa.

Nel pomeriggio, alle 17,30, si terrà il Santo Rosario meditato e la conclusione della tredicina, mentre alle 18 il corpo bandistico “Diana” tornerà a diffondere note di festa per le vie del quartiere.

Il momento più atteso sarà alle 18,30, con la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Bertino, animata dalla corale parrocchiale e accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Al termine, la festosa uscita del venerato simulacro di Sant’Antonio di Padova, salutata dal suono delle campane, dai volantini colorati e dal tradizionale inno sinfonico della parrocchia, darà avvio alla solenne processione lungo le vie del quartiere: degli Eucalipti, dei Faggi, F. Coppi, dei Cedri, delle Azalee, dei Castagni, dei Larici, G. Lorca, Ampere, Corso Ho Chi Min, G. Galilei, Edison, L. Sturzo, P. Lumumba, E. Fermi, Forlanini, Bandiera, XXIV Maggio, D. di Nanni e Tolomeo.

Durante il percorso, la processione farà tappa per due incontri con la comunità del Sacro Cuore di Gesù, con momenti di preghiera interparrocchiale e uno spettacolo sul tema della pace, prima del rientro del simulacro in chiesa e della benedizione e distribuzione del pane in ricordo della carità di Sant’Antonio.

A chiudere i festeggiamenti, lunedì 15 giugno, alle 8 il Santo Rosario e alle 8,30 la celebrazione eucaristica conclusiva con l’assemblea parrocchiale.

In vista della processione e della festa, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, ha completato un’accurata pulizia straordinaria dell’area attorno alla parrocchia, garantendo decoro e ordine per l’intera manifestazione. La comunità di Comiso si prepara così a vivere una giornata di fede, tradizione e condivisione, nel segno di Sant’Antonio di Padova, patrono della carità e dell’amore verso il prossimo.