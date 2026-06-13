Un vasto incendio sta interessando in queste ore l’area attorno alla diga Santa Rosalia, in territorio di Ragusa. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente rendendo necessario un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco, della Forestale e della Protezione Civile, impegnate nel contenimento del fronte di fuoco. Data la complessità dello scenario, è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair, già in avvicinamento per effettuare i primi lanci d’acqua sulla zona più critica.

Le autorità parlano di una situazione delicata, sia per l’estensione del rogo sia per la vicinanza ad alcune aree di interesse ambientale attorno all’invaso. Il fumo è visibile a chilometri di distanza e sta creando disagi alla viabilità locale.

Al momento non sono note le cause dell’incendio. Saranno i rilievi delle prossime ore a stabilire se si tratti di un evento accidentale o di un atto doloso. Le alte temperature e il vento forte stanno comunque complicando le operazioni di spegnimento.

La zona resta sotto osservazione continua. Le autorità invitano i cittadini a evitare l’area per non intralciare i mezzi di soccorso.