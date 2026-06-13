La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto una 34enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.
La donna è stata condannata per concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Grazie all’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, la trentaquattrenne è stata rintracciata all’interno di un’abitazione situata nel centro cittadino.
Il provvedimento dispone l’espiazione della pena definitiva pari a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.
Espletate le formalità di rito, la condannata è stata tradotta presso la casa circondariale di Catania e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.