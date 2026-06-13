Si è conclusa ieri la giornata dedicata alla solennità del Sacro Cuore di Gesù, momento culminante dei festeggiamenti organizzati dalla parrocchia omonima di Ragusa, che per oltre due settimane ha animato la comunità con celebrazioni, incontri e iniziative di preghiera (foto Bracchitta).

La giornata finale, dedicata alla devozione al Cuore di Cristo, si è aperta con la celebrazione eucaristica mattutina presieduta dal parroco, don Marco Diara, e si è arricchita nel pomeriggio con la santa messa solenne presieduta dal canonico sacerdote, don Giuseppe Cabibbo, e animata dalla corale parrocchiale, alla presenza delle comunità parrocchiali limitrofe e dell’Unitalsi sottosezione di Ragusa.

Un momento particolarmente significativo è stato l’accensione della lampada votiva da parte del vicesindaco Gianni Giuffrida, che, a nome del sindaco e dell’intera amministrazione comunale, ha affidato la città di Ragusa alla protezione del Sacro Cuore di Gesù, rinnovando un gesto di fede e di appartenenza che da anni accompagna la tradizione parrocchiale.

A seguire, la solenne processione con il Santissimo Sacramento, guidata da don Paolo La Terra, ha attraversato le vie del quartiere con la partecipazione della banda musicale “Kasmeneo-Città di Comiso” e di centinaia di fedeli. La processione si è fermata anche presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, dove è stata impartita una speciale benedizione ai presenti e a tutto il personale impegnato quotidianamente nella tutela della collettività. La comunità del Sacro Cuore di Gesù ha così chiuso i festeggiamenti 2026 con un forte messaggio di fede, unità e speranza, nel segno di un Cuore che continua a essere simbolo di amore e misericordia per tutta Ragusa. Oggi, inoltre, grande attesa, a partire dalle 20,30, per la settima edizione di Platani in festa.