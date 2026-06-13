Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente calcistico locale. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore, l’A.P.D. Frigintini ha reso noto il totale azzeramento dei propri vertici societari.

Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo, infatti, il Presidente Antonino Gugliotta, il Vicepresidente Francesco Pulino e il Direttore Sportivo Sergio Cappello hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. Un disimpegno totale da parte delle tre figure chiave che hanno guidato il club nelle recenti annate calcistiche.

Nella nota ufficiale della società si legge: “Ringraziamo Antonino, Francesco e Sergio per l’impegno profuso nelle ultime due stagioni e auguriamo loro il meglio per il futuro.”

Il passo indietro della dirigenza chiude di fatto un ciclo biennale e apre una fase di profonda incertezza, ma anche di rifondazione. La macchina societaria non intende però fermarsi: lo stesso club ha rassicurato l’ambiente e la tifoseria, annunciando che a breve verranno comunicate tutte le novità e il nuovo assetto societario in vista della prossima stagione 2026-2027.