Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada provinciale 60, nel tratto che collega Santa Croce Camerina a Ragusa, precisamente nei pressi della contrada Malavita Magazzè.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes di colore grigio chiaro è andata a impattare violentemente contro il muretto di delimitazione della carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento: una vistosa porzione della barriera in pietra e cemento è stata completamente demolita dall’impatto, lasciando detriti e blocchi sparsi lungo il ciglio della strada e sul terreno adiacente.

Il bilancio provvisorio del sinistro è di due feriti di nazionalità tunisina. Le loro condizioni di salute sono in fase di accertamento. Non si conoscono ancora le dinamiche precise che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura.