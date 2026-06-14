Al termine di un’attività d’indagine, la Polizia di Stato di Comiso ha deferito in stato di libertà dieci persone, ritenute responsabili del reato di rissa aggravata.

L’inchiesta è scaturita dall’intervento della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso nel centro storico, a seguito della segnalazione di uno scontro che coinvolgeva numerosi individui.

Considerato l’alto numero dei presenti, la Sala Operativa ha disposto l’invio in supporto di un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.

All’arrivo delle pattuglie, la colluttazione era già cessata, ma sul posto permaneva un nutrito assembramento.

Tre persone, ferite in modo non grave durante l’alterco, sono state assistite dal personale sanitario e trasferite al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Dagli accertamenti e dagli approfondimenti successivi è emerso che la violenta lite avrebbe avuto origine per futili motivi, riconducibili a pregresse controversie di vicinato tra due nuclei familiari residenti nella medesima zona, già in passato protagonisti di analoghe tensioni.

Le investigazioni hanno consentito di identificare dieci soggetti coinvolti, denunciati all’Autorità giudiziaria per rissa aggravata.