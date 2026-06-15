La fondazione Anffas Ragusa – Comunità e Futuro Ets lancia un appello alla cittadinanza in vista della dichiarazione dei redditi: destinare il 5×1000 alla fondazione significa sostenere in modo diretto e concreto i progetti di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Per contribuire è sufficiente inserire il codice fiscale 92022640889 nell’apposita sezione del modello dichiarativo.

La direttrice Salvina Cilia sottolinea quanto questo gesto, semplice ma fondamentale, rappresenti un atto di responsabilità collettiva: «Il 5×1000 è una scelta che non costa nulla al contribuente ma che per noi vale moltissimo. Ogni firma è un segno di fiducia, un modo per dirci che la comunità crede nel nostro lavoro e nel futuro delle persone con disabilità. Grazie al sostegno dei cittadini riusciamo a portare avanti progetti educativi, inclusivi e riabilitativi che migliorano la qualità della vita dei nostri ragazzi e delle loro famiglie».

Cilia evidenzia anche il ruolo centrale degli operatori e dei volontari: «La nostra forza nasce dalla professionalità e dalla sensibilità di chi ogni giorno si impegna con competenza e umanità. Ma senza il supporto della comunità locale non potremmo garantire continuità ai servizi né avviare nuove iniziative. Per questo chiediamo a tutti di scegliere Anffas Ragusa nella dichiarazione dei redditi: è un gesto che costruisce futuro». Anffas Ragusa, attraverso i suoi centri e i suoi progetti, continua a essere un punto di riferimento per l’inclusione, l’autonomia e la tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Il 5×1000 rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare questa missione e per dare continuità a un impegno che coinvolge famiglie, operatori e l’intera comunità.