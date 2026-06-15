Un incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21, all’incrocio tra via Guglielmo Marconi e via Cristoforo Colombo, a Vittoria. Coinvolti una Fiat Croma e un motociclista, rovinato sull’asfalto a seguito dell’impatto. Stando ai primi riscontri, il centauro ha riportato traumi che hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118, allertati con tempestività.

L’equipaggio ha stabilizzato il ferito sul posto e ne ha disposto il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per ulteriori accertamenti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale – sezione Infortunistica stradale – che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e regolato la circolazione in un punto particolarmente trafficato nelle ore serali. Le condizioni del motociclista sono attualmente al vaglio dei medici (foto Assenza).