La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato in flagranza due cittadini tunisini di 24 e 18 anni, accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L’operazione delle Volanti è scaturita durante i servizi di controllo del territorio, quando gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento palesemente ambiguo e agitato dei due giovani alla vista della pattuglia, hanno deciso di fermarli e procedere a una perquisizione sul posto.

Addosso ai fermati sono state rinvenute 15 stecche di hashish per un peso complessivo di 11,40 grammi. Sequestrati anche banconote di piccolo taglio, ritenute verosimile provento dell’attività di spaccio, e materiale utilizzato per il frazionamento e il confezionamento in singole dosi.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. All’esito del procedimento, è stata disposta l’espulsione e il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta.