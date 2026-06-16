Hanno preso ufficialmente il via, ieri sera a Monterosso Almo, i solenni festeggiamenti della Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore della comunità. L’apertura è stata accompagnata dal suono festoso delle campane di tutte le chiese e dallo sparo di ventuno colpi a cannone, che hanno annunciato l’inizio delle celebrazioni. Alle 19,30, poi, si è tenuta la presentazione del restauro del fercolo del santo patrono, con gli interventi del restauratore Sebastiano Patanè, dell’onorevole Giorgio Assenza, del sovrintendente di Ragusa Antonino De Marco. I lavori sono stati moderati dal docente Angelo Schembari. A seguire, la santa messa per i maturandi, celebrata dal sacerdote Giovanni Piccione, ha riunito numerosi giovani e famiglie in un momento di preghiera e affidamento. La serata si è conclusa con la reposizione del fercolo restaurato e del simulacro del santo patrono sull’altare maggiore, in un clima di grande partecipazione e devozione.

Da oggi, martedì 16 giugno, entra nel vivo il solenne ottavario, con il Rosario e la coroncina ai Santi Patroni alle 19,30 e la celebrazione eucaristica alle 20, presieduta dal sacerdote Johns Avuppadan, in occasione della Giornata dei portatori. Domani, mercoledì 17 giugno, sarà dedicato ai fidanzati e alle giovani coppie, con la santa messa alle 20 presieduta da fra’ Lorenzo Iacono, un appuntamento che vuole essere segno di benedizione e incoraggiamento per chi costruisce il proprio cammino di vita insieme. Giovedì 18 giugno si terrà invece la Giornata di preghiera per le missioni, con la celebrazione eucaristica alle 20 presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli, un momento di riflessione e solidarietà verso le comunità che vivono la fede in condizioni difficili. Venerdì 19 giugno, infine, sarà la Giornata degli ammalati, con la santa messa delle 20 presieduta dal vicario foraneo Graziano Martorana, seguita alle 21 dalla Lectio Divina guidata dal sacerdote Salvatore Giaquinta, dedicata al conforto spirituale e alla speranza. A supportare l’aspetto mediatico delle celebrazioni la Gali group trasporti & logistica di Ispica da sempre attenta a cogliere l’aspetto identitario e tradizionale di appuntamenti del genere. Le celebrazioni proseguiranno nei giorni successivi con un programma ricco di iniziative religiose e comunitarie che accompagneranno Monterosso Almo fino alla solennità del 24 giugno, giorno in cui la città renderà omaggio al suo patrono con la tradizionale della reliquia.