L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione e l’alto livello del confronto emerso durante l’incontro formativo “Tax Control Framework oltre l’adempimento: da controllo del rischio a visione strategica”, svoltosi a Ragusa e dedicato a uno dei temi più attuali e decisivi per il futuro di una governance aziendale moderna. L’iniziativa ha confermato quanto la collaborazione tra professionisti, mondo produttivo e istituzioni sia oggi un elemento imprescindibile per accompagnare le imprese in un percorso di crescita consapevole. La sinergia tra Odcec Ragusa, Sicindustria e Agenzia delle Entrate ha rappresentato il cuore dell’evento, dimostrando come il dialogo costruttivo possa trasformare il Fisco da mero insieme di obblighi a strumento di pianificazione, trasparenza e competitività.

Il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, ha sottolineato il valore strategico di questo approccio: «Il controllo del rischio fiscale oggi non è più un semplice obbligo normativo, ma una scelta strategica. Quando le istituzioni dialogano e fanno squadra, il Fisco smette di essere percepito come un peso e diventa un’opportunità per rafforzare la governance aziendale, tutelare il valore dell’impresa e migliorare la qualità dei processi interni. È questa la direzione verso cui dobbiamo muoverci come professionisti e come sistema territoriale».

Aurnia ha inoltre espresso un sentito ringraziamento ai rappresentanti istituzionali che hanno aperto i lavori, riconoscendo il loro contributo alla riuscita dell’iniziativa: «Desidero ringraziare Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa, per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata; Nicola Lamaddalena, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, per una presenza autorevole e mai scontata; e naturalmente tutti i colleghi che hanno partecipato con attenzione e spirito di confronto. È attraverso queste collaborazioni che si costruisce un ecosistema professionale più forte e più preparato». Il momento centrale dell’incontro è stato affidato al commercialista Giorgio Minardo, iscritto all’Ordine di Ragusa e professionista attivo tra Milano e Modica, che ha offerto una relazione di altissimo profilo tecnico, capace di rendere accessibili e operativi i principi del Tax control framework. La sua esposizione ha evidenziato come il Tcf possa diventare una vera leva di governance, utile non solo per prevenire rischi ma per migliorare l’organizzazione interna delle imprese. «La relazione del collega Minardo – ha aggiunto Aurnia – ha dimostrato quanto la nostra categoria sia in grado di offrire competenze avanzate e strumenti concreti alle aziende del territorio. È un orgoglio vedere professionisti ragusani contribuire con autorevolezza a temi di rilevanza nazionale». L’Ordine ringrazia tutti i partecipanti per il successo dell’iniziativa, che ha consentito anche il riconoscimento di tre crediti formativi professionali. «Continuiamo a lavorare insieme – conclude Aurnia – perché solo unendo le forze possiamo sostenere la crescita delle imprese, rafforzare il ruolo del commercialista e contribuire allo sviluppo del nostro territorio» (nella foto da sinistra Cappello, La Maddalena e Aurnia).