Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere alcuni dei giorni più intensi e significativi dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Protettore della città. Una festa che non è soltanto tradizione, ma un vero atto di fede collettiva, come ricorda l’arciprete rettore don Graziano Martorana, che invita la comunità a lasciarsi guidare dalla figura del Precursore: un gigante della santità, capace ancora oggi di parlare al cuore dei fedeli con la sua coerenza, la sua radicalità evangelica e la sua testimonianza limpida. San Giovanni, afferma il rettore, continua a indicare ai giovani valori alti e nobili, alle famiglie la via della conversione, agli amministratori il coraggio del servizio, ai malati la speranza, ai lavoratori l’onestà, a tutti la centralità dell’Eucaristia. Un messaggio che accompagna l’intera città verso i giorni centrali della festa.

In questo clima di attesa e devozione, il programma offrirà momenti di preghiera, celebrazioni solenni e iniziative culturali che coinvolgeranno l’intera comunità. Oggi, alle 18,30, si terrà il santo rosario con la coroncina di lodi a San Giovanni e le litanie cantate, seguito alle 19,30 dalla celebrazione eucaristica presieduta da padre Gaston Kaboy Tumpombo. Domani, 17 giugno, giornata dedicata alle associazioni. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Riccardo Bocchieri, parroco di Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa, con l’animazione delle associazioni cittadine. Il 18 giugno, alle 19,30, la celebrazione eucaristica presieduta da padre Giovanni Piccione, parroco dell’Immacolata Concezione di Roccazzo, durante la quale avverrà la benedizione degli animatori del Grest.

Il 19 giugno segnerà uno dei momenti più attesi del periodo festivo: da questa giornata sarà possibile ammirare il nuovo allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni, un’opera che ogni anno richiama visitatori e devoti. Alle 18,30 si terrà il Rosario con la coroncina e le litanie, mentre alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Fabio Randello, parroco di Santa Margherita di Licodia Eubea, con l’animazione dell’associazione “Alba Chiara”. La serata proseguirà alle 21,30 in piazza San Giovanni con l’attesa rappresentazione dell’Opera dei Pupi “La pazzia di Orlando”, eseguita dall’antica compagnia “Famiglia Puglisi” di Sortino, con la partecipazione dei ragazzi dell’associazione “Alba Chiara”.

Questi giorni, ricchi di spiritualità e tradizione, rappresentano un invito alla comunità a ritrovarsi unita attorno al proprio Protettore, in un percorso che intreccia fede, cultura e identità. I festeggiamenti proseguiranno poi con un programma ancora più ampio che accompagnerà Chiaramonte Gulfi fino alla solennità del 24 giugno.