Questa mattina il sindaco Francesco Aiello e l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino hanno accolto a Palazzo Iacono gli studenti della classe IV E dell’Istituto Comprensivo “Portella delle Ginestre”, protagonisti di un importante successo a livello nazionale.

Gli alunni, accompagnati dalla docente Silvana Lena, hanno recentemente ottenuto un riconoscimento nel concorso nazionale “Programma il Futuro”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica. Lo scorso 9 giugno gli studenti si sono recati a Roma per ricevere il prestigioso premio.

Un traguardo che si aggiunge ad un altro importante risultato ottenuto nel corso dell’anno scolastico: la vittoria della Festa dello Sport, a testimonianza di un percorso educativo ricco di esperienze, crescita e partecipazione.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come il progetto premiato non sia stato soltanto un’esperienza legata alle competenze digitali e tecnologiche, ma soprattutto un percorso umano e formativo. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi, condividere idee, collaborare e valorizzare il contributo di ciascuno, trasformando un progetto informatico in un’esperienza di inclusione, partecipazione e crescita collettiva.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Corbino, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli studenti. “Siamo orgogliosi di tutti voi. Avete dimostrato che la scuola è un luogo nel quale si costruiscono competenze, relazioni e valori. Questo premio rappresenta il riconoscimento di un percorso fatto di impegno, collaborazione e inclusione. Dietro il successo di questo progetto ci sono la passione degli studenti, la professionalità degli insegnanti e la capacità di lavorare insieme come una vera comunità. Complimenti a ciascuno di voi per avere rappresentato al meglio la nostra città”.

Anche il Sindaco Francesco Aiello ha voluto rivolgere parole di apprezzamento ai ragazzi e alla scuola. “Rimango ogni volta meravigliato da ciò che la scuola riesce a dare ai nostri giovani. In questa esperienza vedo non solo il successo di un progetto, ma la crescita di una classe, di una comunità scolastica e di un percorso educativo che forma cittadini consapevoli. Vi ringrazio per avere portato il nome della città di Vittoria a livello nazionale, dimostrando che il talento, l’impegno e la collaborazione possono raggiungere traguardi importanti. La scuola è la cosa più importante che una comunità possa offrire ai propri ragazzi e alla società intera, perché è il luogo in cui si costruisce il futuro”.

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto i propri complimenti agli studenti, alla docente Silvana Lena, alla dirigenza scolastica e a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Portella delle Ginestre per il prestigioso risultato conseguito e per l’impegno quotidiano nella formazione delle nuove generazioni.