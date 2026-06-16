Martedì mattina, per oltre quaranta minuti, un passaggio a livello è rimasto chiuso con le barriere abbassate a causa di una Renault Clio, condotta da un anziano con la moglie a bordo, che si è arrestata immediatamente oltre le sbarre. In breve tempo si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, in un punto nevralgico della viabilità cittadina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici di Rfi, che hanno provveduto a riaprire le barriere e a ripristinare la circolazione. Restano da chiarire le cause dell’episodio: se si sia trattato di un malfunzionamento dell’impianto o di un errore del conducente.