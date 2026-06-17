Domenica scorsa si è conclusa la festa di Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa, patrono della parrocchia di Comiso che ha organizzato le celebrazioni con grande partecipazione di fedeli e cittadini. L’ultima giornata, dedicata alla festa esterna, ha rappresentato il culmine di un programma ricco di momenti di preghiera, tradizione e condivisione.

La giornata si è aperta con la santa messa mattutina, seguita dalla sfilata del carretto siciliano accompagnata dal corpo bandistico Diana, che ha raccolto il pane donato dai fedeli in onore del santo. Nel pomeriggio, si è tenuta la recita del Rosario e la Tredicina, preludio alla solenne celebrazione eucaristica delle 18,30, presieduta dal reverendo padre Salvatore Bertino.

Subito dopo la celebrazione, il simulacro di Sant’Antonio, in seguito a un’uscita caratterizzata da elementi scenografici, ha attraversato le vie del quartiere nel contesto di una processione molto partecipata, seguita da un lungo corteo di fedeli. Durante il percorso, in corrispondenza del Viale della Resistenza, si sono svolti due momenti di incontro e preghiera con la comunità del Sacro Cuore, anch’essa in processione con il proprio simulacro, in un clima di profonda spiritualità e festa popolare. Al rientro, la tradizionale benedizione del pane ha chiuso la serata, simbolo di condivisione e gratitudine verso il santo. Un aspetto significativo dell’organizzazione è stato anche l’impegno per la pulizia straordinaria delle aree interessate dalla processione e degli spazi adiacenti alla parrocchia, curata dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città. L’intervento ha garantito ordine e decoro, contribuendo a rendere la festa non solo un momento di fede e comunità, ma anche di rispetto per l’ambiente urbano.

Il parroco don Enzo Barrano ha espresso parole di ringraziamento per la grande partecipazione e per il sostegno ricevuto dagli enti e dagli sponsor locali:

“La festa di Sant’Antonio è sempre un’occasione di aggregazione e di crescita comunitaria. Quest’anno abbiamo raggiunto livelli molto alti di partecipazione e di collaborazione, segno di una città che sa vivere la fede con entusiasmo e con senso civico”. La festa di Sant’Antonio di Padova si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti del calendario religioso e popolare di Comiso, capace di unire devozione, tradizione e spirito di comunità.