Si apre ufficialmente il nuovo corso del Frigintini Calcio, che si prepara ad affrontare con rinnovato slancio il prossimo campionato di Promozione. Dopo le dimissioni del presidente Nuccio Gugliotta, del vice Francesco Pulino e del direttore sportivo Sergio Cappello, il sodalizio rossoblù ha prontamente voltato pagina e, completato l’assestamento societario, guarda al futuro con maggiore serenità.

Nelle ultime ore Michele Giannone è stato eletto presidente della formazione della frazione modicana e avrà il compito di definire le linee guida dell’immediato avvenire.

Contestualmente sono stati assegnati gli altri incarichi: Antonio Baglieri sarà il vicepresidente; Salvatore Colombo, che nella parte conclusiva della scorsa stagione ha ricoperto pro tempore la presidenza, assume il ruolo di direttore generale; Aurelio Modica è stato nominato segretario e tesoriere.

Entrano in consiglio Antonino Spadaro, Corrado Zocco, Antonino Giurdanella, Giuseppe Barone, Alessandro Macauda e Salvatore Di Gregorio. Maurizio Cicciarella sarà dirigente accompagnatore, mentre Stefano Di Rosa è il nuovo responsabile dell’area tecnica.

“Affronterò questa mia nuova esperienza – spiega Michele Giannone – con lo spirito di chi si approccia per la prima volta a una simile esperienza, tenendo conto, che anche l’anno scorso da dirigente ero un novizio. Così come molti ragazzi erano al debutto in campo, io ero al debutto nell’ambito del calcio dilettantistico, ma questa esperienza da un lato mi ha permesso di non viverlo con i toni accesi che spesso ho riscontrato in altri contesti, dall’altro mi ha permesso di approcciarmi in maniera naif a questo tipo di calcio, quindi con tranquillità e serenità aiutandomi così a vedere questo calcio in maniera diversa.

Ora l’esperienza da dirigente la trasliamo in un ruolo più istituzionale, ma mantenendo sempre lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare. Quello che è avvenuto in seno alla dirigenza rossoblu è stato semplicemente un passaggio di consegne come avviene anche in altri contesti e come accade quando alcuni dirigenti decidono di farsi da parte. Abbiamo approfittato allo stesso tempo di ampliare il quadro dirigenziale creando un mix fra esperienza e legame con la realtà frigintinese e forze nuove che hanno voglia di mettersi in gioco.

Ora – conclude Michele Giannone – iniziamo a programmare la prossima stagione partendo dalla riconferma in panchina di Ciccio Di Rosa, che nonostante le diverse proposte ricevute sarà ancora il capo “banda”. Ciccio ha dimostrato soprattutto nel finale di stagione, che quando c’è sintonia tra tutti, può allenare in tranquillità, e sottolineo che a lui piace allenare. Il nostro obiettivo sarà quello di preservare la categoria, magari senza troppi patemi per poi cercare di toglierci belle soddisfazioni e giocare spensierati il finale di stagione, che poi è la cosa che i ragazzi hanno sempre fatto anche quando il risultato era determinante”.