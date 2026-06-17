Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta nella palestra dell’Istituto Verona Trento di Messina, dove il Centro regionale Helen Keller ha consegnato 9 cani guida e 8 bastoni bianchi a persone cieche e ipovedenti provenienti da diverse regioni italiane. Un appuntamento che ha celebrato autonomia, inclusione e libertà di movimento, al termine di un percorso formativo altamente specializzato. I cani guida — addestrati per circa 18 mesi — sono stati affidati a: Calogero Ballone con Star, Rosanna Castello con Dafne, Marco Salciccia con Heineken, Salvatore Amato con Ali, Ignazio Grillo con Aky, Tania Maggi con Molly, Antonio Zuccaro con Vicky, Francesco Gallucci con Sky e Felicita Malara con Libby. Consegnati inoltre otto bastoni bianchi a utenti provenienti da Sicilia, Campania e Calabria.

Presente alla cerimonia anche il presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ragusa, Salvatore Albani, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: «Questi momenti dimostrano quanto la collaborazione tra enti, famiglie e territorio possa trasformarsi in opportunità concrete di autonomia. Un cane guida o un bastone bianco non sono semplici strumenti: rappresentano dignità, libertà e possibilità di vivere pienamente la propria quotidianità».

Grande partecipazione anche per il progetto scolastico “Un amico speciale: il cane guida”, che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Verona Trento con elaborati e attività dedicate al ruolo dei cani guida. Un passaggio particolarmente emozionante ha riguardato Ali, cane guida acquistato grazie alla raccolta fondi del Builders Club della Scuola Manzoni, esempio concreto di solidarietà e cittadinanza attiva. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle famiglie affidatarie, che accolgono i cuccioli nei primi mesi di vita, contribuendo in modo determinante alla loro crescita e preparazione. La giornata ha confermato come formazione, cooperazione e rete territoriale possano generare percorsi reali di autonomia e inclusione per tante persone cieche e ipovedenti.