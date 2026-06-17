La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù traccia un consuntivo entusiasmante della settima edizione di “Platani in Festa”, svoltasi sabato scorso, 13 giugno, lungo il viale dei Platani, con il sostegno del Comune di Ragusa, della Provincia di Ragusa, di Baps e di numerosi partner del territorio. L’evento, ormai appuntamento fisso e identitario per il quartiere, ha registrato presenze oltre ogni più rosea previsione, confermando la crescita costante della manifestazione negli anni.

Il dato più significativo è proprio questo: “Platani in Festa” si è trasformata in una kermesse riconosciuta e credibile, capace di richiamare giovani, famiglie, residenti e visitatori, offrendo un clima di divertimento tranquillo, sano e inclusivo. Un risultato che testimonia come la manifestazione sia diventata un punto di riferimento per la comunità e un modello di aggregazione sociale. A partire dal tramonto, il viale si è animato con musica dal vivo, artisti di strada, esibizioni di danza e una partecipatissima estemporanea d’arte, che quest’anno ha visto la presenza di oltre 40 artisti, confermando la forte vocazione culturale dell’iniziativa. Grande attesa e grande risposta del pubblico anche per i GameBoys, duo di dj e producer noto a livello nazionale, che ha portato sul palco un mix di ritmi tribali, afrohouse ed elettronica contemporanea, tra i momenti musicali più coinvolgenti dell’edizione 2026. Molto apprezzata anche la performance “InBilico” di Salvo Lo Gelso, che con numeri di giocoleria, equilibrismo e interazione con il pubblico ha conquistato spettatori di tutte le età. Accanto agli spettacoli, non sono mancati i tradizionali elementi gastronomici: cavati al sugo di maiale, cannoli siciliani, birra artigianale e cocktail analcolici, pensati per offrire un’esperienza completa e accessibile a tutti.

Il parroco, don Marco Diara, esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la risposta del pubblico: “Ringrazio tutti per la straordinaria partecipazione e gli enti e gli sponsor sostenitori per il loro prezioso aiuto. L’obiettivo è sempre aggregare e farlo in modo sano, come in ogni occasione del genere. Con Platani in Festa abbiamo raggiunto livelli molto alti di questa azione”. Il successo dell’edizione 2026 conferma la capacità della manifestazione di unire tradizione, creatività e spirito comunitario, rafforzando il senso di appartenenza e valorizzando il quartiere attraverso la cultura e la condivisione.