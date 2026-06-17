Ancora un grave sinistro sulle arterie che uniscono Modica al litorale. L’incidente è avvenuto sulla vecchia Modica-Mare, in via Sorda Sampieri, all’altezza di contrada Zappulla, e ha coinvolto una motocicletta di grossa cilindrata e un’autovettura Mitsubishi. Secondo una prima, ancora provvisoria, ricostruzione, la collisione — particolarmente violenta — sarebbe stata provocata da una probabile mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli. A riportare le conseguenze più serie è stato il conducente della moto, un giovane centauro modicano, sbalzato dalla sella a seguito dell’urto con la vettura. I soccorsi sono scattati immediatamente: il personale del 118, arrivato con un’ambulanza, ha prestato le prime cure al motociclista e lo ha trasferito d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Modica, che hanno effettuato i rilievi planimetrici per accertare l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità, oltre a regolare il traffico, rallentato durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi (foto Assenza).