Il Comune di Ragusa rende noto alla cittadinanza che, in seguito alle recenti disposizioni del Consiglio dei Ministri, le quali prorogano la validità delle carte d’identità in formato cartaceo fino alla loro naturale scadenza, sono annullate le aperture straordinarie del venerdì pomeriggio dell’Ufficio Anagrafe precedentemente annunciate.
Rimangono invariati gli orari ordinari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle 15.00 alle 16.30.
Per il rilascio o il rinnovo della CIE (Carta d’identità elettronica) l’accesso avviene esclusivamente su prenotazione online attraverso il sito istituzionale, al link: https://www.comune.ragusa.it/it/book, disponibile in Home page, in basso, alla voce “Prenota un appuntamento”.