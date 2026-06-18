Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere un fine settimana ricco di iniziative che animeranno il centro storico e il quartiere San Giovanni, confermando ancora una volta la vitalità di una comunità che fa della partecipazione e della convivialità uno dei suoi tratti distintivi. Sabato 20 giugno il cuore della città tornerà a riempirsi di profumi, musica, colori e attività per tutte le età grazie al Carrugghiu Fest 2026, che quest’anno ospita anche l’area food nell’ambito dell’iniziativa “La Sicilia che piace”, un percorso dedicato ai sapori autentici del territorio. Protagonisti saranno il panino con la salsiccia, il vino e l’olio chiaramontano, insieme ai prodotti tipici dei comuni dell’Ibleide, con le specialità di Buccheri, Monterosso Almo e Giarratana, in un viaggio gastronomico che racconta l’identità di un’intera area.

Il sabato pomeriggio sarà dedicato anche ai più piccoli grazie alla presenza della Ludoteca Little Big, con animazione, giochi, balli e una sorpresa finale pensata per regalare momenti di festa alle famiglie. La serata proseguirà tra food & drink, mercatini, musica live e dj set con Sandro Leggio e Giuliana Cascone, in un’atmosfera che punta a coinvolgere residenti e visitatori in un’unica grande festa di comunità.

Domenica 21 giugno, invece, le vie del centro storico ospiteranno la Festa della Musica, alla quale hanno aderito circa quindici tra gruppi, cantanti, dj e scuole di danza che hanno risposto all’invito del Comune. Tra i partecipanti figurano Flaminia Occhipinti, protagonista di The Voice Kids 2024, The Golden Ears, la Noro’s Band, i Biscuits of Machine, JulianX DJ, il gruppo Centro danza Relevé e il coro Mariele Ventre di Ragusa. Un programma variegato che trasformerà il centro in un palcoscenico diffuso, con performance distribuite lungo le strade e nelle piazze, in un clima di festa che celebra la musica come linguaggio universale.

Il sindaco Mario Cutello sottolinea come queste iniziative rappresentino «un segnale concreto della vivacità culturale e sociale di Chiaramonte. Il Carrugghiu Fest e la Festa della Musica sono appuntamenti che uniscono tradizione, gusto, creatività e partecipazione. La città risponde sempre con entusiasmo e questo ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta: creare occasioni di incontro e valorizzare le nostre eccellenze».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e Spettacoli, Giancarlo Catania, che evidenzia il valore di un calendario costruito insieme alle realtà del territorio: «Abbiamo voluto dare spazio a chi vive Chiaramonte ogni giorno, dalle associazioni ai musicisti, dagli operatori ai volontari. Il Carrugghiu Fest è un evento che cresce e si arricchisce, e la Festa della Musica porta nel centro storico un’energia speciale. È un fine settimana che racconta una città viva, accogliente e capace di fare rete». Il Comune invita cittadini e visitatori a partecipare alle iniziative, in un clima di festa che abbraccia tutte le generazioni e che conferma Chiaramonte Gulfi come uno dei centri più dinamici del panorama ibleo.