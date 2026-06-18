Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica: le attività, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati riguardanti la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche nonché dei reati in materia di stupefacenti e armi, vedono impegnati costantemente i militari dell’Arma.

In particolare, negli ultimi giorni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Iblea un 55enne del posto che, alla guida della sua autovettura, ha causato un sinistro stradale, andando a collidere contro un’auto in sosta sulla pubblica via. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo si sarebbe messo alla guida dopo aver assunto notevoli quantità di alcol che ne avrebbero alterato le capacità cognitive.

Medesimo episodio si è verificato ancora a Modica, dove gli stessi militari, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso un giovane 21enne neopatentato, anch’egli modicano, il quale è risultato positivo alla misurazione del tasso alcolemico, accertato esser ben superiore al limite consentito. Anche in questo caso, come nel precedente, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria è stata ritirata la patente, scongiurando così eventuali situazioni di pericolo che sarebbero potute nascere a seguito dell’alterazione psicofisica del conducente dell’autovettura.

Il controllo alla circolazione stradale messo in atto dai Carabinieri ha portato anche al rinvenimento di droga e oggetti atti ad offendere. A tal riguardo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno deferito all’Autorità Giudiziaria negli scorsi giorni un 25enne di origini marocchine, residente a Modica. Dopo averlo fermato a bordo della sua auto, i militari, insospettiti dal suo atteggiamento stranamente preoccupato e agitato, hanno proceduto ad un’accurata perquisizione che ha portato al ritrovamento di circa 2 grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi, che il conducente nascondeva nel suo portafogli, oltre che di un taglierino con la ama di 10 cm, occultato all’interno dal vano porta oggetti dell’auto. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro ed anche in questo caso è stata ritirata la patente al giovane, che è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea per la normativa sulle armi e segnalato alla Prefettura di Ragusa per il possesso di stupefacente.

Il grado di responsabilità delle 3 persone indagate dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.