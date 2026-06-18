Momenti di apprensione questa mattina a Modica per un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la trafficata Modica-Mare, in contrada Zappulla. Coinvolta una 17enne del posto che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria moto da enduro ed è caduta rovinosamente sull’asfalto. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che, avendo assistito alla scena e compreso la gravità della situazione, si sono fermati per prestare i primi soccorsi e attivare l’emergenza.

Sul posto è intervenuta con tempestività un’ambulanza del 118: i sanitari hanno fornito le prime cure, stabilizzato la giovane e trasferita con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Fortunatamente, nonostante la dinamica e la brutta caduta, le condizioni della minorenne non risulterebbero gravi. In contrada Zappulla sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Modica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e regolato il traffico veicolare, rallentato durante le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale.