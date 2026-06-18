​Momenti di apprensione a Vittoria, dove un incendio è divampato nell’area sottostante il centro storico, con epicentro nei pressi di via Gaeta. Le fiamme, che hanno generato un’alta colonna di fumo visibile da gran parte della città, hanno raggiunto la fitta vegetazione e i canneti a ridosso delle prime abitazioni. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per spegnere il rogo, mettere in sicurezza il perimetro e scongiurare che il fronte possa avanzare verso il centro abitato. Le prime ricostruzioni fanno propendere per un’origine quantomeno colposa, se non dolosa, riconducibile a una gravissima imprudenza. Dietro il fumo, infatti, si celerebbe il consueto, difficile da estirpare, malcostume della “pulizia fai da te” delle campagne. In queste zone persiste l’abitudine, non controllata, di ripulire terreni privati e bordi stradali bruciando sfalci, sterpaglie e, ancor peggio, rifiuti provenienti dalle serre: una pratica autonoma, vietata e ad altissimo rischio che, complice il caldo estivo e il vento, si trasforma rapidamente in incendi di vaste proporzioni, complessi da contenere (foto Assenza).