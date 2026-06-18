L’avventura dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa nel torneo amatoriale delle professioni, organizzato sotto l’egida del comitato provinciale Figc, comincia con una sconfitta, maturata nel confronto con la formazione dell’Ordine degli ingegneri. Nonostante lo spirito combattivo e una partenza incoraggiante, la squadra dell’Opi ha dovuto arrendersi al 6-4 finale, risultato che premia la maggiore compattezza degli avversari. La gara era iniziata con la volontà di farsi valere e per lunghi tratti la squadra infermieristica ha mostrato buona organizzazione e determinazione, ma alla distanza il campo ha espresso un verdetto diverso da quello sperato.

A sostenere il gruppo, al termine del match, è intervenuto il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, che ha scelto di leggere il debutto con ottimismo, sottolineando come la priorità resti lo spirito di squadra. Ha parlato di una prima prova riuscita, ricordando che i risultati positivi fanno piacere ma non rappresentano l’unico obiettivo, e che l’impegno profuso da tutti i componenti del team lascia ben sperare per le prossime uscite. Il torneo, che unisce sport, socialità e senso di appartenenza professionale, coinvolge sette squadre: carabinieri, Giustizia Iblea, Ordine degli Architetti, Ordine degli ingegneri, polizia penitenziaria, Questura e Opi Ragusa. La rosa degli infermieri comprende Carmelo Piluso, Giuseppe Siragusa, Simone Pacetto, Giuseppe Di Salvo, Alessandro Riela, Vincenzo Marzullo, Marco Giavatto, Simone Aprile, Giuseppe Iacono, Salvatore Rinzivillo, Stefano Gazzè, Andrea Pellegrino, Giovanni Zago, Marco Cascone e Giulio Assenza. Il prossimo impegno è fissato per oggi, giovedì 18 giugno, alle 21, quando l’Opi Ragusa, sui campetti dello Sporting Club Pianetti, affronterà l’Ordine degli Architetti, con l’obiettivo di trasformare la buona volontà mostrata all’esordio in un risultato utile.