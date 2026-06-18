La polizia di Stato di Ragusa ha denunciato a piede libero un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dalle volanti della Questura, affiancato dagli approfondimenti investigativi della Squadra Mobile, gli agenti hanno documentato la cessione di droga da parte del giovane a un 25enne.

Quest’ultimo è stato fermato e trovato in possesso di circa 1,3 grammi di hashish; per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio condotte dalla Polizia di Stato sul territorio provinciale.