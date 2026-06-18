Sta ufficialmente per partire “Ibla in Festa”, la rassegna estiva che animerà il cuore barocco di Ragusa con spettacoli, musica e cabaret, trasformando le vie e le piazze del quartiere antico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un modo per valorizzare il fascino unico di Ibla e, allo stesso tempo, la sua delicatezza architettonica e culturale, attraverso un programma pensato per coinvolgere residenti, visitatori e turisti.

Il centro commerciale naturale Antica Ibla, promotore dell’iniziativa, con il supporto del Comune e il sostegno dei due main sponsor Despar e AreaSystem, ha allestito un cartellone ricco e variegato, capace di soddisfare gusti diversi e di accompagnare l’intera stagione estiva. Il primo grande appuntamento sarà la Festa della Musica, in programma sabato 20 giugno, una serata che si preannuncia travolgente e che darà ufficialmente il via alla lunga estate iblea.

Il programma musicale si snoderà tra piazze e scorci del quartiere, creando un percorso sonoro diffuso. Alle 19.30, nella parte alta di piazza Duomo, risuoneranno le atmosfere irlandesi dei Tir na nog, accompagnate da balli celtici. Alle 20, nella parte bassa della stessa piazza, esploderà l’energia della Strike Band, con un repertorio a stelle e strisce capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico. Sempre alle 19,30, in corso XXV Aprile (parte alta), spazio agli Scaccia Diavoli, mentre in piazza Pola, alle 20, il Trio Casamia proporrà un viaggio nelle sigle tv e nei brani che hanno segnato intere generazioni. In via Orfanotrofio, alle 19,30, si esibiranno gli Small Sun Combo, mentre alla stessa ora, nella parte bassa di corso XXV Aprile, toccherà ai Duettilascio. E, ancora, le raffinate sonorità del cantautore Luca Sallemi dalle 20 in programma nella parte bassa di corso XXV aprile, il Wave acustic duo alle 20 in via Giardino e, per finire, l’ecletticità dell’uomo orchestra dalle 19,30 in via dei Normanni.

“Ce n’è quanto basta per attirare l’attenzione di tutti gli appassionati e non solo – afferma il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa –. La Festa della Musica a Ibla è un’esperienza straordinaria, un modo per vivere il quartiere in maniera diversa, immersi in un’atmosfera vibrante e suggestiva. Invitiamo tutti a partecipare e a diventare protagonisti di un inizio di stagione che si preannuncia davvero sopra le righe”.