A parziale modifica di quanto erroneamente pubblicato in data 16 giugno 2026, si precisa che con la Federazione Italiana Scherma il signor Corrado Terranova non ha mai avuto rapporti di lavoro in qualità di dipendente, né è mai stato titolare di alcun altro rapporto di lavoro subordinato con essa. Il medesimo ha esclusivamente partecipato, tramite la propria impresa, ad una procedura di affidamento di servizi senza risultarne affidatario. La Federazione smentisce inoltre in modo categorico che propri dirigenti, dipendenti o collaboratori abbiano mai rivolto al signor Terranova minacce, intimidazioni o pressioni finalizzate ad impedirgli di proporre ricorsi o azioni giudiziarie. La sentenza del Consiglio di Stato richiamata nell’articolo riguarda esclusivamente la legittimità della procedura di affidamento e la verifica dei requisiti professionali richiesti agli operatori economici partecipanti, senza contenere alcun accertamento in ordine ad altri tipi di rapporti intercorrenti fra la Federazione ed il sig. Terranova, ovvero presunte minacce, intimidazioni o comportamenti personali attribuiti alla Federazione”.