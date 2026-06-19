Monterosso Almo si prepara a vivere i giorni più intensi dei solenni festeggiamenti della Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore della comunità, con un programma che dal 19 al 23 giugno intreccia fede, tradizione e partecipazione popolare.

Oggi, venerdì 19 giugno, la Giornata degli ammalati aprirà la sequenza di appuntamenti dedicati alla solidarietà e alla preghiera. Alle 20 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vicario foraneo don Graziano Martorana, seguita alle 21 dalla Lectio divina guidata da don Salvatore Giaquinta, momento di conforto spirituale per chi vive la fragilità della malattia.

Domani, sabato 20 giugno, sarà invece la Giornata dei ragazzi e delle famiglie, con la celebrazione eucaristica delle 20 presieduta da fra’ Luca Bonomo, segno di una comunità che guarda al futuro e alla crescita dei più giovani nella luce del Battista. Domenica 21 giugno, alle 20, la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta unirà l’intera cittadinanza in un momento di ringraziamento e di preparazione alla solennità.

Lunedì 22 giugno, dedicato agli adoratori, vedrà la celebrazione eucaristica alle 20 presieduta da don Franco Ottone, in un clima di raccoglimento e contemplazione. Martedì 23 giugno, vigilia della Natività, la comunità si ritroverà alle 20 per la celebrazione eucaristica presieduta da don Peppino Antoci, seguita alle 21 dalla “Notte di San Giovanni”, con la solenne esposizione e adorazione eucaristica. Alle 23 si terrà l’adorazione comunitaria e, a mezzanotte, la benedizione che aprirà la grande celebrazione del giorno successivo.

La città si prepara così ad accogliere la solennità della Natività di San Giovanni Battista, cuore pulsante della devozione monterossana, con il suono festoso delle campane, le luci accese e la partecipazione di tutta la comunità. I festeggiamenti godono, tra l’altro, del sostegno mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che accompagna la diffusione delle celebrazioni e contribuisce a valorizzare il patrimonio religioso e culturale del territorio. La festa di San Giovanni Battista a Monterosso Almo non è solo un appuntamento liturgico, ma un racconto di fede e identità che si rinnova nel tempo, un abbraccio collettivo che unisce la città al suo patrono, simbolo di luce, coerenza e speranza.