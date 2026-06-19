In ordine alla vicenda della costruzione di un solarium-chalet nel lido Playa Grande, l’amministrazione comunale di Scicli rende noto che, in seguito ai reiterati interventi del Comune e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione siciliana, i privati hanno iniziato nella giornata di ieri i lavori di smontaggio della struttura dopo le intimazioni degli Enti pubblici coinvolti, fatte salve le sanzioni di legge. Nel primo pomeriggio di oggi, inoltre, l’area è stata sottoposta a sequestro penale a opera della Capitaneria di Porto di Pozzallo e i responsabili dell’abuso denunciati all’Autorità giudiziaria.