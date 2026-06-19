Nella notte di martedì, durante un servizio di prevenzione sul territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono stati fermati da un uomo con una profonda ferita da arma da taglio al torace, che perdeva copiosamente sangue e chiedeva aiuto. I militari dell’Arma gli hanno prestato i primi soccorsi e hanno richiesto l’intervento del 118. Nell’attesa dell’ambulanza, hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto.

La vittima, un 40enne di Vittoria, prima di essere trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” della stessa città, è riuscito a riferire di essere stato aggredito da un intero nucleo familiare: un 48enne e i suoi due figli di 24 e 19 anni, tutti residenti a Vittoria. All’origine del violento episodio vi sarebbero, secondo quanto riferito, contrasti legati a una relazione sentimentale contestata tra il figlio del ferito e la figlia — nonché sorella — dei presunti aggressori. La Centrale operativa dei carabinieri ha inviato sul posto altre pattuglie in servizio notturno: alcune si sono dirette all’abitazione della vittima per sentire eventuali testimoni utili alla ricostruzione dei fatti, altre si sono messe alla ricerca dei responsabili. Nei pressi della casa del ferito è stato rinvenuto un coltello con tracce ematiche, posto sotto sequestro. Dal Pronto soccorso è giunta notizia che l’uomo, arrivato in codice rosso, dopo le prime cure d’urgenza è stato ricoverato con prognosi riservata nel Reparto di Chirurgia del medesimo nosocomio. I militari che si sono recati all’abitazione della famiglia indicata hanno trovato tutti i componenti in forte agitazione e, in particolare, il padre con ulteriori lesioni. I tre sono stati accompagnati negli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria e, al termine degli accertamenti, dichiarati in stato di arresto per lesioni aggravate in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, sono stati sottoposti ai domiciliari. Il giorno seguente, il pm ha richiesto la convalida dell’arresto con l’ipotesi di tentato omicidio e l’aggravamento della misura cautelare. Il gip del Tribunale di Ragusa, condividendo l’impostazione della Procura, ha convalidato gli arresti disponendo la custodia in carcere. Dopo la notifica del provvedimento, i tre sono stati tradotti alla casa circondariale di Ragusa. La posizione degli indagati e le eventuali responsabilità saranno accertate nel corso del procedimento penale, come previsto dalla legge.