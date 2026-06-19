Pozzallo torna a essere, ancora una volta, la frontiera viva del Mediterraneo. Nel corso della notte l’arrivo in porto di 70 migranti soccorsi mentre viaggiavano a bordo di un barcone in difficoltà: un nuovo sbarco che si aggiunge alla lunga serie registrata in questo inizio d’estate, segno di una pressione migratoria che non accenna a diminuire.

Secondo quanto comunicato dalle autorità marittime, l’imbarcazione è stata intercettata al largo durante una delle consuete operazioni di pattugliamento. I migranti — uomini, donne e alcuni minori — trasferiti all’hotspot per le procedure di identificazione e per i controlli sanitari. Le operazioni di accoglienza hanno coinvolto personale della Guardia Costiera, forze dell’ordine, sanitari e volontari, in un dispositivo ormai rodato ma sempre complesso.

Pozzallo, da anni punto nevralgico dei flussi migratori nel Canale di Sicilia, si trova così a gestire l’ennesima emergenza umanitaria. Le condizioni del mare favorevoli e l’instabilità politica in diverse aree del Nord Africa stanno contribuendo a un aumento delle partenze, con barconi spesso sovraccarichi e non idonei alla navigazione.

Questo nuovo arrivo conferma un trend che preoccupa istituzioni e operatori del settore, chiamati a fronteggiare un fenomeno che si ripete con cadenza quasi quotidiana. Ma, allo stesso tempo, racconta la storia di vite in fuga, di speranze affidate a traversate pericolose, di un Mediterraneo che continua a essere teatro di salvataggi, tragedie sfiorate e gesti di solidarietà.