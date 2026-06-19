Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, con il giudice Vincenzo Ignaccolo, ha riconosciuto colpevole il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, del reato di diffamazione ai danni dell’ex presidente dei commissionari ortofrutticoli, Giuseppe Zarba. I fatti risalgono al maggio 2024. Pur a fronte della richiesta di assoluzione avanzata dal pubblico ministero, che aveva inquadrato la condotta come “critica politica”, il giudice ha affermato la responsabilità dell’imputato e disposto una sanzione pecuniaria. Il difensore del primo cittadino, l’avvocato Giuseppe Russotto, ha annunciato riserva di proporre appello. La notizia è stata diffusa da palazzo Iacono.