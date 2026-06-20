La Polizia di Stato di Comiso ha arrestato un uomo di 50 anni, già noto per specifici precedenti in materia di stupefacenti e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.

Il provvedimento è maturato nell’ambito di servizi mirati di controllo del territorio, finalizzati anche a verificare il rispetto degli obblighi cui sono sottoposti i destinatari di misure preventive.

Durante un accertamento presso l’abitazione del sospetto, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando circa 19,6 grammi di cocaina, oltre a strumenti per il confezionamento della droga, tra cui bilancini di precisione e materiale per l’imballaggio.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati 820 euro in contanti, trovati insieme allo stupefacente.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.