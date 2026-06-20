Un nuovo incendio ha interessato nella tarda mattinata di oggi la Strada Provinciale 1 che conduce a Marina di Acate, trasformando un intervento di ordinaria pulizia delle sterpaglie in un rogo fuori controllo. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo prima un’ampia porzione di terreno e poi un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un’operazione di bruciatura di residui vegetali, una pratica purtroppo ancora diffusa nonostante i divieti e i rischi noti. Il fuoco, sfuggito di mano nel giro di pochi minuti, ha raggiunto l’auto, provocando danni ingenti e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco (foto Assenza).

Le squadre antincendio hanno lavorato per circoscrivere il fronte delle fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre la strada è rimasta parzialmente rallentata per consentire le operazioni di spegnimento. Non si registrano feriti, ma l’episodio riaccende l’attenzione su un problema che ogni estate torna a colpire il territorio: l’uso improprio del fuoco per la pulizia dei terreni, spesso causa di incendi che mettono a rischio persone, mezzi e intere porzioni di campagna.