Pomeriggio di forte apprensione a Pozzallo, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato a ridosso del lungomare di Raganzino, nei pressi del castello Di Martino. Sospinte dal caldo torrido e da raffiche di vento, le fiamme, come riferito dal giornalista locale Calogero Castaldo, si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare da vicino alcune strutture ricettive e generando momenti di vera tensione tra residenti e turisti. Provvidenziale il pronto intervento della Protezione Civile, seguito da quello dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, che ha evitato il peggio. I pompieri, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che raggiungesse gli edifici. Le operazioni di spegnimento, seguite dalla bonifica dell’area, sono state lunghe e complesse, coordinate con attenzione per garantire la piena messa in sicurezza del perimetro. Grazie alla tempestività dei soccorsi, l’emergenza è rientrata senza feriti, intossicati o danni strutturali rilevanti. Curiosità: i fedeli impegnati nella “varchiata a mare” per la festa del co-patrono, San Giovanni Battista, hanno scorto da lontano l’incendio proprio mentre la statua del Precursore stava per essere issata a bordo della nave.