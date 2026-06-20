Lunedì 22 giugno, nella sala Gianni Molè del Libero consorzio comunale di Ragusa, si celebreranno i 25 anni del coordinamento “Pro Diritti H”, punto di riferimento provinciale per le realtà che operano a sostegno delle persone con disabilità. L’incontro, fissato alle 9,30, sarà un momento di confronto e di riconoscimento per un percorso condiviso che ha saputo unire competenze, professionalità e impegno civile.

Apriranno la mattinata i saluti istituzionali, seguiti dall’intervento della presidente Salvina Cilia, che ripercorrerà la storia e i risultati del coordinamento. A seguire prenderanno la parola Rosanna Meli, presidente della cooperativa Nuovi Orizzonti, Marcello Boncoraglio, direttore sanitario del Cmsn Vittoria – Ragusa, e Giovanna Difalco, direttore sanitario del Csr di Ragusa, Comiso, Modica e Pozzallo. Interverranno inoltre Giovanni Brafa, presidente della cooperativa Esistere, Giampaolo Cocco dell’associazione Oltre l’Ostacolo e l’avvocato Francesco Marcellino, impegnato nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e da sempre consulente del coordinamento.

Il coordinamento “Pro Diritti H” riunisce le principali realtà associative e cooperative del territorio: Anffas Ragusa, Ens, Anffas Vittoria, Così come sei, Anffas Modica, Raggio di Sole, Aias, Medicare, Uici, Nuovi Orizzonti, D&D Cooperativa Sociale, Cmsn Vittoria Ragusa Modica, Aiffas Onlus, Arthai.

Venticinque anni di lavoro condiviso che hanno costruito una rete solida e inclusiva, capace di dare voce e risposte concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie, in un territorio che continua a credere nella forza della collaborazione e nella dignità di ogni individuo.