L’Ente bilaterale del terziario Ragusa rende noto che l’assemblea dei soci, riunitasi secondo quanto previsto dallo statuto, ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025.

Un momento importante, che va oltre il semplice adempimento contabile e che racconta il valore di un percorso condiviso, costruito giorno dopo giorno attraverso ascolto, confronto e responsabilità. Un risultato che conferma solidità, trasparenza e una visione comune, nel segno di una bilateralità sempre più vicina alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del territorio.

Nel corso della seduta sono stati illustrati i risultati raggiunti e le attività programmate, con particolare attenzione al rafforzamento dei servizi di sostegno, assistenza e accompagnamento garantiti dall’Ente. L’approvazione del bilancio rappresenta la conferma di un lavoro portato avanti con spirito di collaborazione tra le parti sociali aderenti, nella consapevolezza che solo attraverso il dialogo e la condivisione sia possibile costruire percorsi credibili di crescita e tutela.

L’Ente bilaterale del terziario Ragusa rinnova il proprio impegno a operare in sinergia con le parti sociali, continuando a investire in servizi, progettualità e iniziative capaci di sostenere il mondo delle imprese, valorizzare i lavoratori e accompagnare lo sviluppo dell’intero territorio ibleo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ebt Ragusa al numero telefonico 0932.622522.