Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri nell’area di piazza Cesare De Bus. Una Ford, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato mentre percorreva la zona adiacente alla piazza, terminando la propria corsa in via Milano.

Il veicolo ha urtato violentemente un’auto in sosta, provocando danni rilevanti al mezzo parcheggiato. L’impatto ha inoltre lesionato una tubazione del gas, causando una fuga che ha reso necessario l’intervento di tecnici specializzati.

Dalle prime ore di questa mattina gli operatori sono al lavoro per mettere in sicurezza il perimetro interessato e ripristinare il tratto di rete danneggiato.

L’incidente è avvenuto in un comparto urbano di recente riqualificazione: piazza Cesare De Bus e le strade limitrofe sono state da poco oggetto di interventi sulla viabilità, della posa della nuova segnaletica, del rifacimento del manto stradale e di un generale miglioramento degli spazi pubblici, grazie a investimenti mirati ad accrescere sicurezza e decoro.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le ragioni che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto. Sul posto sono intervenute le squadre addette alle riparazioni, mentre le autorità competenti stanno effettuando i rilievi del caso.