Un nuovo sfogo social riporta al centro dell’attenzione il tema della movida incontrollata a Marina di Ragusa. A parlare è un cittadino esasperato che, all’alba della domenica, ha fotografato e descritto ciò che resta dopo le ore notturne: sporcizia, rifiuti sparsi ovunque, bottiglie rotte, segni di vandalismo nelle aree più frequentate dai giovani.

«Ecco a voi quel che resta di un sabato notte», scrive nel suo post, definendo l’ennesima nottata «da dimenticare». Il cittadino punta il dito contro il mancato rispetto dell’ordinanza comunale che dovrebbe regolamentare comportamenti e orari: «L’ordinanza c’è, ma a quanto pare non viene rispettata».

Secondo la denuncia, le forze dell’ordine vengono chiamate puntualmente, ma gli interventi si limiterebbero a «una passeggiata in macchina», senza azioni efficaci per contenere il fenomeno. Da qui una serie di domande che suonano come un grido d’aiuto: «Chi riesce a fermare una cosa del genere. A chi ci dobbiamo rivolgere».

Le immagini circolate sui social confermano un quadro di degrado assoluto, con aree pubbliche ridotte a discariche improvvisate dopo la notte. Un problema che, secondo diversi residenti, si ripete ogni weekend e sembra ormai difficile da estirpare.

La denuncia riaccende il dibattito sulla gestione della movida a Marina di Ragusa, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate e l’aumento dei flussi di giovani e turisti. Servono controlli più incisivi, sanzioni reali e una strategia condivisa per restituire decoro e vivibilità ai luoghi simbolo della frazione marinara.