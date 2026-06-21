Un nuovo incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada Ragusa–Marina di Ragusa, una delle arterie più trafficate del territorio ibleo in questo periodo estivo. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha creato momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito. Nessuna delle persone a bordo avrebbe riportato ferite gravi, anche se uno dei veicoli ha subito danni importanti nella parte anteriore, con la rottura dell’asse e di una ruota, rendendo necessario l’intervento per la rimozione del mezzo (foto Risan).

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità, inevitabilmente rallentata a causa dell’incidente. La circolazione ha subito disagi, ma la situazione è progressivamente tornata alla normalità nel corso della giornata. La Ragusa–Marina di Ragusa continua a essere un tratto particolarmente delicato: oltre all’aumento del traffico dovuto alla stagione estiva, la presenza dei cantieri per la realizzazione dell’elettrodotto Sicilia–Malta comporta restringimenti e modifiche temporanee alla carreggiata, con ulteriori ripercussioni sulla fluidità del transito. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma le prime notizie rassicurano sulle condizioni delle persone coinvolte.