Proseguono senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Polizia di Stato a Modica, con un’attenzione specifica alla sicurezza della circolazione e all’osservanza del Codice della Strada. Le pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, affiancate operativamente dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, hanno passato al setaccio le principali arterie cittadine, dal centro storico di Modica Bassa ai quartieri di Modica Alta.

Particolare cura è stata riservata ai mezzi a due ruote e ai monopattini elettrici, alla luce delle recenti disposizioni che impongono, tra l’altro, l’uso del casco omologato e del contrassegno identificativo. Il bilancio delle verifiche parla di 30 motoveicoli e 25 monopattini controllati, con 80 persone identificate, di cui 20 cittadini stranieri. Sono state contestate 20 violazioni, prevalentemente per alterazioni delle caratteristiche costruttive dei veicoli, mancato utilizzo del casco, circolazione con revisione scaduta e, per i monopattini, assenza del contrassegno obbligatorio. In tre casi, oltre alle sanzioni amministrative, è scattato il sequestro del mezzo con contestuale ritiro dei documenti di circolazione. Le autorità fanno sapere che le attività di prevenzione e vigilanza proseguiranno con regolarità nelle prossime settimane, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sulle strade e promuovere una diffusa cultura del rispetto delle regole tra tutti gli utenti.