A Monterosso Almo cresce l’attesa per la solennità della Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore della comunità, che anche quest’anno si prepara a vivere giorni di intensa devozione e partecipazione popolare. Dopo le celebrazioni del solenne ottavario, il programma entra nel vivo con gli appuntamenti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, cuore dei festeggiamenti religiosi. Lunedì 22 giugno sarà dedicato agli adoratori, con la celebrazione eucaristica alle 20, presieduta dal sacerdote Franco Ottone. Un momento di raccoglimento e preghiera che anticipa la vigilia della festa, quando la comunità si unirà in un clima di attesa e spiritualità. Martedì 23 giugno, vigilia della solennità, si aprirà alle 20 con la santa messa presieduta dal sacerdote Peppino Antoci, seguita alle 21 dalla suggestiva “Notte di San Giovanni”, con la solenne esposizione e adorazione eucaristica. La serata si concluderà con l’adorazione comunitaria alle 23 e la benedizione di mezzanotte, preludio alla grande giornata dedicata al Santo Patrono.

Mercoledì 24 giugno, giorno della solennità della Natività di San Giovanni Battista, la festa inizierà alle 6 con l’apertura della chiesa al momento in cui il sole nascente illumina con il suo massimo splendore l’interno dell’edificio di culto e alle 7 con il tradizionale suono festoso delle campane e lo sparo dei 21 colpi a cannone, che annunceranno ufficialmente l’inizio delle celebrazioni. Alle 9 si terrà la santa messa presieduta dal vicario parrocchiale don Salvatore Giaquinta, seguita alle 11 dalla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, l’arciprete Innocenzo Mascali. In serata, alle 19,30, sarà recitato il Rosario e la Coroncina, mentre alle 20 si svolgerà la santa messa solenne presieduta dal sacerdote Fabio Randello. Alle 21 partirà la processione con la reliquia fino alla facciata, accompagnata da canti e preghiere, e alle 21,30 il cielo di Monterosso Almo si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Rosa International Fireworks di Bagheria, che chiuderà la giornata in un tripudio di luci e devozione. I festeggiamenti godono quest’anno del sostegno mediatico della Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, da sempre vicina alle iniziative religiose e culturali del territorio, confermando la propria attenzione alle tradizioni che uniscono fede e comunità.