Ragusa dice addio a Corrado Flora. Aveva 77 anni. Lascia la moglie e due figli. I funerali sono in programma domani, martedì 23 giugno, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa dice addio a Corrado Flora. Aveva 77 anni. Lascia la moglie e due figli. I funerali sono in programma domani, martedì 23 giugno, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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