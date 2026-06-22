La comunità dei devoti e dei fedeli di Ragusa si appresta a vivere con profonda devozione la solennità della Natività di San Giovanni Battista, patrono della città e della diocesi, con un ricco programma di celebrazioni religiose che culmineranno mercoledì 24 giugno nella cattedrale dedicata al Santo.

Il triduo di preparazione prosegue oggi, lunedì 22 giugno, con la celebrazione eucaristica alle 9, la preghiera del Rosario alle 18,30 e la santa messa alle 19, presieduta da don Alessio Leggio. Martedì 23 giugno, vigilia della festa, si terranno i Primi Vespri della Solennità: alle 9 la celebrazione eucaristica, alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale. Durante le celebrazioni del triduo vengono raccolte le offerte dei fedeli destinate ai festeggiamenti d’agosto in onore del Santo Patrono.

Il giorno della festa, mercoledì 24 giugno, la città sarà svegliata dal suono festoso delle campane e dallo sparo dei colpi a cannone alle 8. Saranno ripetuti alle 12 e alle 17,30. Le celebrazioni eucaristiche si susseguiranno per tutta la giornata: alle 7.00 presiederà il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, alle 8 il canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, alle 9 il canonico sacerdote Giuseppe Antoci, alle 10 il Giuseppe Ramondazzo, alle 11 don Riccardo Bocchieri, alle 18 il canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, con l’animazione della corale “San Giovanni Battista” diretta dal maestro Giovanni Arestia.

Alle 19,30 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, nel 25° anniversario dell’ordinazione presbiterale del parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. La liturgia sarà animata dalla Corale della Cattedrale, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, con all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Parteciperanno l’associazione culturale “San Giovanni Battista”, il comitato dei festeggiamenti e il Gruppo “Portatori del Fercolo di San Giovanni Battista”.

Durante la giornata sarà possibile accendere le torce votive nel giardino di corso Vittorio Veneto, dove saranno presenti i volontari della parrocchia. Il servizio pirotecnico sarà curato dalla ditta “Fuochi Chiarenza” di Belpasso, mentre in cattedrale saranno disponibili foulard, magliette dei devoti e drappi ornamentali da esporre sui balconi.

Le celebrazioni potranno essere seguite anche online sul sito www.cattedralesangiovanniragusa.it e sulla pagina Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa”.