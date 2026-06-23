Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi alle prime luci dell’alba di oggi a Modica Alta, lungo la strada Loreto Gallinara, nei pressi del viadotto Nino Avola. Intorno alle 6 del mattino, un automobilista ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo, andando a impattare violentemente contro le barriere di protezione della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a causare la repentina uscita di strada sarebbe stato un malore improvviso che ha colto l’uomo mentre si trovava alla guida. Complice l’orario e l’impossibilità di governare il mezzo, l’auto ha deviato bruscamente dalla traiettoria di marcia, terminando la sua corsa contro il guardrail, la cui tenuta ha evitato che il veicolo potesse finire fuori strada con esiti potenzialmente drammatici.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e i Carabinieri della Compagnia di Modica. I militari dell’Arma hanno provveduto a eseguire i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica dei fatti e a gestire la viabilità nel tratto interessato.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto e il grande spavento, l’automobilista è uscito praticamente illeso dall’abitacolo. Subito assistito dal personale medico giunto sul posto, l’uomo è stato sottoposto ai primi accertamenti e, secondo quanto emerso, non avrebbe riportato ferite o traumi di rilievo.